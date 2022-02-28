Политолог оценил призыв США к Китаю ввести санкции против РФ

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В Китае знают непростую предысторию отношений между Украиной и Россией, поэтому не будут поддерживать санкции в отношении российской стороны. Такое мнение высказал политолог и президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев.

— Министр иностранных дел Ван И и другие представители МИД сказали, что прекрасно знают предысторию произошедших событий и не считают, что это начала именно Россия. Соответственно, ни к каким осуждениям они не присоединятся, — пояснил он в комментарии ФАН.

Кроме того, по словам эксперта, Китай всегда выступал против односторонних мер.

В целом Китай, скорее всего, встанет на сторону России, а не США, с которыми у него идет торговая война.

Белый дом призвал Китай осудить спецоперацию России на Украине и ввести санкции. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Власти Китая отметили, что санкционная политика не будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра иностранных дел Китая Ван И, «санкции не только не могут решить проблему, но и создадут новые», сообщает издание argumenti.ru.

Ранее в Китае не поддержали отключение России от системы SWIFT.