Стала известна связь между заболеваниями человека и датой его рождения

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Предрасположенность человека к тому или иному заболеванию определяется уже в момент его рождения в зависимости от месяца появления на свет. К такому выводу пришли испанские исследователи.

Ученые выявили взаимосвязь между 27 хроническими заболеваниями и месяцем рождения человека.

Так, рожденные в июне имеют на 34 процента меньше шансов на проявление депрессии и на 22 процента меньше болезней в нижней части спины. Женщины, появившиеся на свет в первый месяц лета, на 33 процента реже сталкиваются с мигренью и на 35 процента — с болезнями на фоне менопаузы.

У июльских дам на 27 процентов чаще выявляют гипертонию и на 40 процентов — недержание мочи.

Среди рожденных в августе мужчин в два раза чаще встречается астма, по сравнению с теми, кто появился в начале года.

Сентябрьские дети, в отличие от январских, в три раза чаще страдают от заболеваний щитовидной железы.

Среди основных причин, которые влияют на распределение болезней по месяцам, эксперты называют количество солнечного света, полученное беременными и младенцами, а также смену погоды и сезонные заболевания. В группе риска находятся те, кто зачат с сентября по декабрь, сообщает Пятый канал.

Астролог Арина Ласка тоже уверена, что наше здоровье зависит от того, в какой период мы родились.