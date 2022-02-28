Путин обсудил с Макроном специальную операцию России на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил операцию на Украине с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 28 февраля.

— С французской стороны были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом. Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса, — говорится в сообщении.

Москва, как уточняется, выразила открытость к переговорам с Киевом. Путин заверил Макрона, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам, а также не угрожает мирным жителям.

При этом он подчеркнул, что украинские националисты используют гражданских как живой щит. Лидеры по итогам разговора условились продолжать контакты, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.