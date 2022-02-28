Юристы России напомнили властям Украины об итогах Нюрнбергского трибунала

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Украине нельзя забывать об итогах Нюрнбергского трибунала, так как они распространяют международное право на преступления, которые не признавались внутренним законодательством. Об этом «Вечерней Москве» заявили в общественной организации «Ассоциация юристов России» в понедельник, 28 февраля.

— Сегодня уроки этого главного судебного процесса XX века имеют особую значимость. Хотим напомнить, что соответствующие принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого трибунала, гласят: «То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказание за какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву», — говорится в заявлении.

Оказание военно-технической помощи признанным суверенным государствам соответствует всем правовым нормам, которые приняты на уровне ООН, подчеркнули в организации. Данное обстоятельство, как уточняется, подкреплено тем, что между Россией и ЛДНР подписаны договоры о дружбе и взаимной помощи.

Действия Киева по отношению к двум республикам являются агрессией в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, напомнили в ассоциации. Законность принятых президентом России Владимиром Путиным решений, считают в ассоциации, подтверждается нормами международного права и внутренними законами.

Москва, по мнению Ассоциации юристов России, обязана была принять меры по привлечению к ответственности лиц, организовавших геноцид в Донбассе. Действия Украины по отношению к жителям региона подпадают под данное понятие, заключили в организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.