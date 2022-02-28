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ЦБ снизил ставки по кредитам постоянного действия на сроки до 90 дней

Иван Юминов

Экономика
ЦБ снизил ставки по кредитам постоянного действия на сроки до 90 дней
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

ЦБ установит с 1 марта процентные ставки по кредитам постоянного действия на сроки до 90 дней на уровне ключевой ставки плюс один процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 28 февраля.

— Процентные ставки по кредитам на сроки от 91 до 549 дней сохранятся на прежнем уровне, то есть на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентных пункта. Процентные ставки по кредитам Банка России на все сроки остаются плавающими, — говорится в сообщении.

Мера, как уточняется, призвана поддержать бесперебойное функционирование банков. Еще одной причиной названо сохранение условий для формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки, отмечается на сайте ЦБ.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил «ВМ», что резкое повышение ставки — это попытка сохранить капитал в российской банковской системе, которая в последние дни сталкивается с экстремальным оттоком. Высокие ставки, по его словам, — это противовес, который позволит сгладить инфляционные риски и сдержать отток из рубля в ближайшие месяцы. В данном случае разговор идет о месяцах, так как эффект от изменения ставки растягивается на такой срок, в отличие от курсового шока и шока ликвидности, заключил эксперт.

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