ЦБ снизил ставки по кредитам постоянного действия на сроки до 90 дней

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ЦБ установит с 1 марта процентные ставки по кредитам постоянного действия на сроки до 90 дней на уровне ключевой ставки плюс один процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 28 февраля.

— Процентные ставки по кредитам на сроки от 91 до 549 дней сохранятся на прежнем уровне, то есть на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентных пункта. Процентные ставки по кредитам Банка России на все сроки остаются плавающими, — говорится в сообщении.

Мера, как уточняется, призвана поддержать бесперебойное функционирование банков. Еще одной причиной названо сохранение условий для формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки, отмечается на сайте ЦБ.