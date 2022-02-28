Псаки заявила о нежелании Байдена вводить бесполетную зону над Украиной

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Президент США Джо Байден не хочет вводить над Украиной бесполетную зону. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, подобный шаг со стороны американского лидера может привести к конфликту с Россией. Конфликт произошел бы, так как бесполетную зону, утверждает Псаки, пришлось бы поддерживать американским военным.

— Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент, — заявила пресс-секретарь в эфире телеканала MSNBC.

Днем ранее, 27 февраля, Псаки заявила, что НАТО не представляет для России никакой угрозы.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сложившаяся на Украине ситуация может привести к «прямому конфликту» России и НАТО. По ее словам, экономические жертвы Европы из-за санкций не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Украина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.