Турция не будет пропускать через проливы военные корабли

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Турция не будет пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы военные корабли. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

— Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы, — цитирует министра Twittter информационного агентства Anadolu.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о запрете прохода российских кораблей через проливы Турции. При этом Зеленский не уточнил, принял ли такое решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

25 февраля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция получила от Украины требование закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Однако даже при закрытии флот РФ может вернуться через эти проливы на места базирования.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации, уточнил он.

По его словам, со стороны Украины в переговорах приняли участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть. Журавлев полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.