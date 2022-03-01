Компенсационные автобусы начнут курсировать на Савеловском направлении МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Вербилки Карта всех событий

На нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги в марте начнут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, участок между Дмитровом и Каналстроем закроют 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 марта с 11:30 до 14:30. Также будет закрыто несколько путей на станции «Дмитров».

Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы.

— Ряд электричек от станций «Савелово» и «Дубны» и до этих станций проследует по укороченным маршрутам. Также изменится время отправления и прибытия. В эти дни на участке Талдом — Вербилки с 10:00 до 15:30 не будет движения. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, — следует из сообщения, передает Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что 2, 9, 11, 14, 18, 21 и 23 марта с 12:20 до 14:50 не будет движения на участке Соревнование — Большая Волга. Так, два поезда проследуют по укороченным маршрутам от и до станции «Вербилки».

До этого сообщалось, что в марте произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Изменения связаны со строительством новой инфраструктуры на станции Окружная — там ведутся работы по возведению северного вестибюля.