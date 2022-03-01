Китай назвал способ решения украинского кризиса

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Окончательным способом решения украинского кризиса являются переговоры между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания СБ ООН.

Он подчеркнул, что Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Москвой и Киевом.

— Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, — сказал он, передает РИА Новости.

Также он считает, что международному сообществу нужно создавать благоприятные условия для диалога, не допуская обострения напряженности.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился 28 февраля. Как сообщил участвовавший в них глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, украинская сторона была готова слушать и участвовать в обсуждении актуальных вопросов.

До этого стало известно, что украинская сторона пригласила принять участие в переговорах российского бизнесмена Романа Абрамовича.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.