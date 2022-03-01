Байден заявил об отсутствии угрозы ядерной войны в мире

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что американцам не стоит опасаться возникновения ядерной войны. Об этом он заявил представителям средств массовой информации.

— Нет, — заявил американский лидер в ответ на вопрос об угрозе ядерного конфликта в мире. Его слова приводит РИА Новости.

США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс. Прайс также подчеркнул, что Америка выступает за защиту принципа отказа от ядерной войны и не видит необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Минобороны страны перевести сдерживающие военные силы в особый режим боевого дежурства. По его словам, страны Запада недружественно настроены в отношении России не только в вопросах экономики — они также допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.