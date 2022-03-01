Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные страны не боятся вооружать нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии. Об этом во вторник, 1 марта, заявил, замглавы МИД Сирии Башар Джаафари.

По его словам, Запад не побрезгует «вооружить и черта, который выступил против РФ».

Джаафари напомнил, что с победы над фашизмом прошло 75 лет.

— Спустя столько лет появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России, — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что на Украине поддерживают нацистов, несмотря на то, что ранее многие коллективно боролись с этим явлением.

Джаафари пришел к выводу, что в той войне у России, как оказалось, не было настоящих союзников.

Он также заявил, что на Украину могут отправиться и террористы ИГ*, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, подтвердил, что в стране было принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом. По его словам, такие граждане могут «загладить свою вину перед Отечеством».

Выпуск из тюрем бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины не закроет бреши в обороне. А вот хаос и проблемы в тылу для киевской власти это создаст, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин. По его словам, в качестве примера уже можно видеть, как в столице Украины раздали оружие гражданским людям. После этого в городе начали стрелять и убивать тех, кто неугоден.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.