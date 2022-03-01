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Французский философ Марсель Конш скончался в возрасте 99 лет

Виктория Сикерина

Общество
Французский философ Марсель Конш скончался в возрасте 99 лет
Фото: pixabay.com

Французский философ Марсель Конш скончался в Треффоре на юго-востоке страны в возрасте 99 лет. Об этом сообщила во вторник, 1 марта, зарубежная газета Le Figaro.

Исследователь был признан одним из ведущих в Европе специалистов по античной философии. Он не дожил до столетнего юбилея один месяц, пишет ТАСС.

Марсель Конш родился 27 марта 1922 года в Коррезе. Его научное наследие насчитывает многочисленные работы. Философию он начал изучать еще в юношестве, а во время обучения в лицее стал переводить труды древнегреческих философов Анаксимандра, Гераклита, Эпикура и других.

Популярность Конш приобрел после публикации книг «Монтень и философия» и «Моя предыдущая жизнь». Также многие годы возглавлял кафедру метафизики в Сорбонне.

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