Правительство России разработает антикризисный план для поддержки строительства

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В настоящий момент правительство России занимается разработкой антикризисного плана, который поддержит строительную отрасль в стране. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во вторник, 1 марта.

Он отметил, что план будет утвержден в ближайшие несколько дней, передает ТАСС.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.

В тот же день Центральный банк России решил повысить ключевую ставку до 20 процентов годовых.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.