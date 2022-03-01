Парковки в Москве будут бесплатными 7 и 8 марта

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Московские парковки будут работать бесплатно 7 и 8 марта, а 6-го числа будут функционировать по тарифам воскресенья. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Как обычно по праздникам, все парковки в столице будут бесплатными 7 и 8 марта. Оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф. Прошу водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки, — уточнил глава департамента Максим Ликсутов.

28 февраля сообщалось, что на улицах столицы в 2021 году появилось более пяти тысяч мест для парковки. Машино-места появляются из-за введения одностороннего движения, переразметки территорий и обустройства парковочных карманов. В Западном административном округе столицы таким образом образовалось более тысячи мест для парковки.

24 февраля появилась информация о том, что перехватывающая автостоянка № 9205 возле станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская» вновь заработала.