В России выявили 97 333 новых случая COVID-19 за сутки

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За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 97 333 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 1 марта.

По количеству заболевших в стране лидирует Свердловская область. За последний день здесь выявили 4844 случая заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 786 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 172 813 пациентов. Госпитализировали за прошедший день 12 753 россиян, что на 99,8 процента больше статистики за 28 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 116 495 369 заболевших. Из них полностью выздоровели 13 748 465 человек, а скончались — 352 446, говорится в сообщении.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Роспотребнадзор порекомендовал сохранить только обязательное ношение защитных масок в помещениях, а также их дезинфекцию. Соответствующие новые рекомендации по профилактике коронавируса опубликовали во вторник, 1 марта. В Роспотребнадзоре уточнили, что такие меры основаны на опыте и мнении ученых из разных стран мира.

28 февраля заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в последнее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. По его словам, распространение заболевания становится более управляемым.