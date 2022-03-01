Первое заседание оперштаба по совершенствованию услуг Росреестра прошло в Москве

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Росреестр и правительство Москвы провели первое заседание оперативного штаба по реализации дорожной карты. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

— По инициативе Сергея Собянина в столице развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. Из 53 услуг и сервисов в имущественно-земельной и жилищной сферах 41 доступна в электронном виде, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Создание дорожной карты направлено на улучшение качества услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость. Проект включает в себя подключение кредитных организаций, застройщиков к электронным сервисам Росреестра, что сведет к минимуму количество ручных ошибок.

Глава Росреестра Олег Скуфинский подчеркнул, что пилотный проект по совершенствованию услуг реализовывался в прошлом году, а по его итогам срок регистрации прав на квартиры по онлайн-заявлениям уменьшился до одного дня.

— Есть соответствующее поручение Правительства России по оптимизации оказания электронных услуг Росреестра на территории Москвы и поэтапному достижению в 2022 году ряда ключевых показателей, в том числе по снижению доли приостановлений до 0,5 процента, — резюмировал Скуфинский.

Глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что в первые два месяца 2022 года на кадастровый учет уже поставили 28 социально значимых объектов. В текущем году также планируется запустить сервис на основе ИИ «Цифровой помощник регистратора», передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичное управление Росреестра в январе 2022 года приняло 55 929 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости в электронном виде, что на 48,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.