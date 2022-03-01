Великобритания ввела пакет санкций в отношении Сбербанка

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Великобритания ввела пакет санкционных мер против Сбербанка. Они ограничат корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

На фоне введенных санкций в «Сбере» отметили, что специалисты будут изучать новые ограничения. Однако для клиентов кредитной организации ситуация не поменяется, пишет РИА Новости.

В этот же день Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилое имущество на 7,5 процентного пункта, то есть до 18,6 процента. Теперь клиенты организации смогут снизить ставку по ипотеке, если оформят сделку в электронном виде. Также снижение ожидается при первоначальном взносе от 20 процентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда России.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.