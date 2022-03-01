Юрист напомнила, каким категориям пенсионеров повысят пенсии весной этого года

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, каким категориям пенсионеров повысят пенсии весной 2022 года.

В марте пройдет индексация пенсий военных пенсионеров. Она составит 8,6 процента. В марте пенсионеры получат уже проиндексированную пенсию.

Кроме того, весной вырастут и социальные пенсии. Это произойдет с 1 апреля. Социальные пенсионные выплаты получают россияне, которые не получили право по каким-либо причинам на страховую пенсию, в случае потери кормильца, при наличии инвалидности.

Также будут увеличены пенсионные выплаты иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее пятнадцати лет и достигшим установленного возраста.

Социальные пенсионные выплаты будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7 процента с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год, передает Life.ru.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента.