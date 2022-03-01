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Рафик Загрутдинов: 33 объекта здравоохранения строят в Москве

Георгий Соланович

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Рафик Загрутдинов: 33 объекта здравоохранения строят в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На данный момент в Москве ведется строительство 33 объектов здравоохранения. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время в стадии строительства находятся 33 объекта здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров. До конца 2022 года планируется ввести 25 объектов здравоохранения, среди них 16 поликлиник на 8560 посещений в смену, семь больничных корпусов на 1338 коек, одна подстанция скорой медицинской помощи, — уточнил он.

Более того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию многофункциональный медцентр, благоустроят территорию и начнут строительство центра ядерной медицины международного медкластера в «Сколкове» и корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке.

28 февраля руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал о сооружении новых объектов медкластера в «Сколкове». По его словам, до конца года планируется приступить к строительству Центра ядерной медицины на территории международного медицинского кластера. Среди особых проектов — биотехнологический парк.

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