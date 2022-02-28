Робот-собака проконтролирует масштабные стройки

Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов оценил работу робособаки в медкластере в Сколкове / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

28 февраля руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал о сооружении новых объектов медкластера в Сколкове.

До конца года планируется приступить к строительству Центра ядерной медицины на территории международного медицинского кластера. Среди особых проектов — биотехнологический парк.

— Основными принципами здания биотехнологического парка являются гибкость и адаптивность к изменениям внутренних архитектурно-планировочных решений, благодаря этому можно будет использовать имеющиеся площади большому количеству арендаторов, — рассказал Рафик Загрутдинов.

По его словам, уже идет разработка концепции биотехнологического парка площадью 60 тысяч квадратных метров. Производственная часть здания будет состоять из лабораторных модулей, связанных между собой переходными мостиками. Здесь будут вести различные клинические исследования и даже развивать микробизнес.

Особое внимание, отметил Загрутдинов, будет уделено наличию общих сервисов, доступных в равной степени всем участникам биотехнологического парка: химические лаборатории, телемедицина, мастерские, общие морозильные камеры. Такое решение позволит минимизировать затраты как якорных арендаторов, так и обеспечить доступ для ранних исследований.

Также Рафик Загрутдинов рассказал об испытаниях робособаки — устройства, позволяющего контролировать ход строительства различных объектов.

— На площадке строительства медкластера «Сколково» стартовал пилотный проект испытаний робота-собаки.

В течение года мы проведем тестирование и оценим этот опыт, после чего будет приниматься решение о возможном более широком внедрении, — отметил он.

Для использования такого робота необходимо формирование проектной документации в электронном виде, а также использование технологий информационного моделирования.