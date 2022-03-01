«Красавцы»: Лукашенко оценил итоги российско-украинских переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Первый этап переговоров России и Украины внушает осторожный оптимизм. Такое мнение во вторник, 1 марта, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, обе стороны являются «красавцами», которые приложили максимум усилий по урегулированию конфликта.

— Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе, — сказал белорусский лидер.

Он подытожил, что организация встречи делегаций проходила нелегко и была похожа на настоящий триллер, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры между Россией и Украиной завершились вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Уточняется, что вновь обе делегации встретятся для продолжения переговоров уже через несколько дней.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.