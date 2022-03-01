«Это другая страна»: Песков ответил на вопрос о выборах на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Кремль никак не может принимать участие в выборах на Украине, так как это другая страна. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 1 марта, отвечая на вопрос о электоральных перспективах РФ на Украине.

— Нет, Кремль не может участвовать в выборах на Украине. Это другая страна, — цитирует РИА Новости его слова.

В этот же день глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат проводить спецоперацию на территории Украины до момента достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что российские военные не оккупируют Украину и прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.