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В Кремле ответили на заявление главы Минфина Франции о «финансовой войне» против РФ

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Кремле ответили на заявление главы Минфина Франции о «финансовой войне» против РФ
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 1 марта, заявил, что агрессивные заявления в отношении российской стороны носят ультраконцентрированный характер в настоящее время.

Так, представитель Кремля прокомментировал слова главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра о планах страны вести экономическую и финансовую войну против РФ.

По словам Пескова, это не первое подобное заявление со стороны Запада.

— Специалисты прекрасно понимают обо всех дискриминационных мерах, о мерах с недобросовестной конкуренцией.... <...> Просто сейчас это все сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маски сняты, — цитирует пресс-секретаря RT.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник, 1 марта, заявил, что Европейский союз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну в отношении России. На данное заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, «Россия уже поняла это еще до создания Евросоюза — лет 800 назад».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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