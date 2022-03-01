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Президент Польши Дуда: Страна не планирует направлять Украине самолеты

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Президент Польши Дуда: Страна не планирует направлять Украине самолеты
Фото: president.gov.ua

Польша не является стороной конфликта вокруг Украины и не направляет на территорию страны свою авиатехнику. Об этом во вторник, 1 марта, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

По его словам, отправка самолетов на Украину означала бы включение альянса в конфликтную ситуацию.

— НАТО не являются стороной конфликта. Наши самолеты в настоящее время на Украине не летают, — подытожил Дуда, чьи слова приводят РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 марта заявил, что НАТО не сможет обеспечить над Украиной бесполетную зону. По словам политика, такое решение непременно приведет к прямому столкновению с Россией.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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