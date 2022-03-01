Джонсон: НАТО не обеспечит бесполетную зону над Украиной

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Североатлантический альянс не сможет обеспечить над Украиной бесполетную зону. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 1 марта.

По словам политика, такое решение непременно приведет к прямому столкновению с Россией, пишет РИА Новости.

28 февраля глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес рассказал, что Великобритания направила украинской стороне оружие уже после начала военной спецоперации. Однако политик не стал называть подробностей поставок вооружения, объяснив такое решение соображениями безопасности.

До этого глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Соединенном Королевстве «осуждают решение России о проведении специальной военной операции». По словам министра, это решение является «актом агрессии». Она также добавила, что Британия солидарна с Украиной и планирует работать вместе.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.