Агентство Reuters сообщило о возможном банкротстве Nord Stream 2 AG из-за санкций

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», не исключает своего банкротства из-за введенных санкционных мер. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 1 марта.

По сведениям источников издания, сейчас компания работает с финансовым консультантом. Вероятно, уже на этой неделе Nord Stream 2 AG начнет производство по делу о неплатежеспособности в суде Швейцарии, пишет ТАСС.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны» на Украине.

23 февраля президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства.

25 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что сертификация «СП-2» в Европе из-за санкций приостановлена лишь временно.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.