«Тяжелый разговор»: Лукашенко прокомментировал беседу с Зеленским

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Президентам Белоруссии и Украины Александру Лукашенко и Владимиру Зеленскому удалось поговорить перед встречей российской и украинской делегаций под Гомелем. По словам белорусского лидера, беседа выдалась тяжелая и напряженная.

Лукашенко добавил, что Зеленский воспринимал Белоруссию как агрессора. Однако в результате им удалось услышать друг друга.

— Тяжелый был разговор... Я ему сказал: «В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя», — передает РИА Новости слова президента Белоруссии.

Переговоры между Россией и Украиной завершились вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Утоняется, что вновь обе делегации встретятся для продолжения переговоров уже через несколько дней.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер осведомлен об итогах переговоров.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.