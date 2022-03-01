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Медведев призвал политиков с Запада следить за своей речью

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев призвал политиков с Запада следить за своей речью
Фото: er.ru

Западным политикам необходимо следить за своей речью по отношению к России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 1 марта.

— Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! — сказал чиновник.

Экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие, написал Медведев в Twitter.

1 марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС будет вести тотальную экономическую и финансовую войну в отношении России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на это написала, что Москва поняла это еще «лет 800 назад».

28 февраля ЕС объявил о введении нового пакета санкций в отношении России из-за операции на Украине. Брюссель добавил в список 26 человек и одну организацию. Так, меры ввели против бизнесменов Игоря Сечина, Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана.

Под санкциями оказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, в черный список попали журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин, а также телеведущая Ольга Скабеева.

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