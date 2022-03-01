Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок в разных районах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин включил 10 новых площадок в программу реновации жилья. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе мэра.

В ведомстве уточнили, что новые площадки расположены в восьми административных округах и десяти районах Москвы. Общая их мощность составляет 191,4 тысячи квадратных метров жилья. Строительство на новых площадках позволит расселить 38 старых домов с 2739 квартирами и предоставить комфортное жилье семи тысячам человек.

Кроме того, из адресного перечня реновации была исключена площадка в районе Бибирево (Белозерская улица, 3/5). Ранее на ней были выявлены ограничения, которые препятствуют строительству домов.

На сегодняшний день, всего по программе реновации подобраны уже 543 стартовые площадки общей мощностью 8,6 миллиона квадратных метров, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы.

Глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что односекционная новостройка на 294 квартиры по программе реновации жилищного фонда появится в столичном районе Гольяново. Здание возведут на площади Белы Куна.