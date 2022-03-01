Губернатор Краснодарского края сообщил о смерти военного при операции на Украине

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Уроженец Краснодарского края, командир разведывательной роты Александр Лысенко погиб во время операции на Украине. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев во вторник, 1 марта.

— Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины, — сказал политик.

У Лысенко, по его словам, остались двое детей и вдова. Прощание с покойным состоится 1 марта, написал Кондратьев в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели двух военных из республики, которые выполняли приказ в рамках спецоперации на территории Украины. Он также добавил, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Политик подытожил, что военные из Чечни получили приказ сократить до минимума потери среди гражданского населения и справились с этой задачей.