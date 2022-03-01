Кадыров раскрыл размер выплат семьям погибших военных при операции на Украине

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Информация о размере выплат семьям погибших военных из России, распространяемая на Украине, является фейком. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 1 марта.

— Тиражируемые сообщения про 11 тысяч рублей — это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по миллиону рублей рублей от Минобороны, и еще более миллиона рублей они получат из федерального бюджета, — сказал политик.

Россия, заверил он, никогда не оставляет семьи героев наедине с бедой. В любых спецоперациях могут быть жертвы, но страна борется за безопасность народа и государства, написал Кадыров в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта Кадыров сообщил о гибели двух военных из республики, которые выполняли приказ в рамках спецоперации на территории Украины. Он также добавил, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Политик подытожил, что военные из Чечни получили приказ сократить до минимума потери среди гражданского населения и справились с этой задачей.