Кличко заявил о ракетном ударе по телебашне в Киеве
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по городской телебашне попали две ракеты.
— Враг атакует столицу! Киевская телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет, — сказал политик.
В результате инцидента повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, написал Кличко в Telegram-канале.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.
1 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России уничтожили 1325 военных объектов на Украине с начала операции. Помимо этого, военные ликвидировали 395 танков и прочих бронированных машин, добавил он.
Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.