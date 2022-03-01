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Кличко заявил о ракетном ударе по телебашне в Киеве

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Кличко заявил о ракетном ударе по телебашне в Киеве
Фото: Константинъ / CC BY-SA 4.0

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по городской телебашне попали две ракеты.

— Враг атакует столицу! Киевская телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет, — сказал политик.

Видео: Telegram / vitaliy_klitschko

В результате инцидента повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, написал Кличко в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России уничтожили 1325 военных объектов на Украине с начала операции. Помимо этого, военные ликвидировали 395 танков и прочих бронированных машин, добавил он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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