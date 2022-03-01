Минобороны заявило об уничтожении более 1300 военных объектов на Украине

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Вооруженные силы России уничтожили 1325 военных объектов на Украине с начала операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков во вторник, 1 марта.

— Всего Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них — 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, — сказал генерал.

Помимо этого, военные ликвидировали 395 танков и прочих бронированных машин, добавил он. В результате операции уничтожены 59 реактивных систем залпового огня и 286 единиц военной автомобильной техники, приводит слова Конашенкова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.