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Доллар подорожал на 6,63 рубля за 1 марта
Курс доллара вырос на 6,63 рубля за вторник, 1 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи.
Теперь курс доллара составляет 101,23 рубля. Также на 6,49 рубля вырос курс евро — 112,49 рубля.
Новость дополняется.
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