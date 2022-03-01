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Доллар подорожал на 6,63 рубля за 1 марта

Евгений Белоусов

Экономика
Доллар подорожал на 6,63 рубля за 1 марта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара вырос на 6,63 рубля за вторник, 1 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи.

Теперь курс доллара составляет 101,23 рубля. Также на 6,49 рубля вырос курс евро — 112,49 рубля.

Новость дополняется.

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