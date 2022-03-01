Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Кабардино-Балкарии сообщил о гибели четверых военных на Украине

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Глава Кабардино-Балкарии сообщил о гибели четверых военных на Украине
Фото: Telegram / Осведомитель

Четверо уроженцев Кабардино-Балкарии погибли при операции на Украине. Об этом заявил глава региона Казбек Коков во вторник, 1 марта.

— С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих, — написал политик.

Смерть солдат является невосполнимой утратой, подчеркнул он. Их семьям окажут всемерную поддержку, приводит слова Кокова сайт администрации Кабардино-Балкарии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уроженец региона, командир разведывательной роты Александр Лысенко погиб во время операции на Украине. У Лысенко, по его словам, остались двое детей и вдова. Прощание с покойным состоится 1 марта, заключил он.

Читайте также:
Украина Кабардино-Балкария Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте