Глава Кабардино-Балкарии сообщил о гибели четверых военных на Украине

Фото: Telegram / Осведомитель

Четверо уроженцев Кабардино-Балкарии погибли при операции на Украине. Об этом заявил глава региона Казбек Коков во вторник, 1 марта.

— С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих, — написал политик.

Смерть солдат является невосполнимой утратой, подчеркнул он. Их семьям окажут всемерную поддержку, приводит слова Кокова сайт администрации Кабардино-Балкарии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уроженец региона, командир разведывательной роты Александр Лысенко погиб во время операции на Украине. У Лысенко, по его словам, остались двое детей и вдова. Прощание с покойным состоится 1 марта, заключил он.