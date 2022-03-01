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На Украине допустили нанесение превентивного удара по Белоруссии

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине допустили нанесение превентивного удара по Белоруссии
Фото: Минобороны РФ

Украина допускает возможность превентивного удара по Белоруссии, где находятся войска России. Об этом заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов во вторник, 1 марта.

— По необходимости — если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, — отметил Данилов в эфире «Украины 24».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

27 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии на Украине армии и вооружения страны. Он обвинил украинцев в насилии над белорусами и уточнил, что их «избивают и травят», а также угрожают им террористическими актами.

1 марта военный эксперт Виктор Литовкин заявил «ВМ», что в результате переговоров России и Украины стороны могут договориться о том, как снизить вероятность жертв среди гражданского населения. Вместе с тем на успех переговоров сильно влияют США, подчеркнул он.

По его словам, Россия не согласится на условия Украины. Как отметил Литовкин, переговоры имеют цену только после окончания боевых действий.

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