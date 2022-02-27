Лукашенко заявил, что на Украине нет белорусских солдат и вооружения

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии на Украине армии и вооружения страны. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает ТАСС.

— В Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона, — передает его слова агентство.

Он обвинил украинцев насилии над белорусами. Лукашенко отметил, что их «избивают и травят», а также угрожают террористическими актами в самой Белоруссии.

По его словам, Украина словно сама подталкивает страну к началу спецоперации по защите ее граждан. Вместе с тем, российская операция началась после атаки с украинской стороны, уверен белорусский президент.

Он заявил, что Белоруссия помогает раненым на границе.

— Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?, — спросил Лукашенко.

Он также подметил, что Киев до сих пор «никто не бомбил».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна хочет мира, переговоры с Россией провести необходимо. Белоруссия не подходит для этого, так как «ведет боевые действия против украинцев».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.