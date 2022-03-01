Собянин: Мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На сайты московских ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, совершаются DDoS-атаки. Об этом в своем блоге во вторник, 1 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в адрес руководителей и владельцев этих заведений поступают угрозы, которые исходят из-за рубежа. За подобными кибератаками, утверждает Собянин, стоят крупные системные структуры. На взломанных сайтах, рассказал он, появляются лозунги против России и призывы выходить на улицы.

Все это направлено, утверждает мэр, не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан.

— Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое: обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов, — написал мэр.

Он подчеркнул, что подобные призывы направлены на подрыв управления Москвой и создание «атмосферы хаоса». Однако развитие города будет продолжаться, все городские программы будут реализованы, а попытки разобщить население столицы ни к чему не приведут.

— Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз, — заключил Собянин.

Днем ранее, 28 февраля, стало известно о взломе сайтов ряда крупных российских СМИ. Взлому подверглись ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro.

Минцифры также столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство. Отмечается, что в субботу, 26 февраля, были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью более одного терабайта и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг.