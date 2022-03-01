ФОМ: Уровень доверия к Путину за неделю вырос до 71 процента

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Показатель доверия граждан к президенту России Владимиру Путину вырос за неделю с 60 до 71 процента. Об этом свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение» во вторник, 1 марта.

Исследование, как уточняется, состоялось после признания независимости ДНР и ЛНР. Почти треть опрошенных 20 февраля скорее не доверяли лидеру, а в новом опросе показатель снизился до 18 процентов.

«Скорее хорошо» работу Путина оценивает 71 процент респондентов. Опрос прошел 25–27 февраля среди 1500 респондентов из 53 субъектов России, отмечает РГ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля во ВЦИОМ сообщили, что две трети россиян (68 процентов) поддерживают проведение Россией спецоперации на Украине. Уточняется, что каждый пятый опрошенный (22 процента) не поддерживает проведение спецоперации, а каждый десятый респондент затруднился ответить (10 процентов).

Кроме того, четверть россиян уверена, что спецоперация на Украине преследует цель защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26 процентов). Наконец, каждый пятый сообщил, что цель операции — не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины (20 процентов).