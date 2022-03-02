Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярного лекарства

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал россиянам о смертельной опасности антикоагулянтов, в том числе аспирина. Он сообщил, что прием этих популярных препаратов без назначения специалиста и без необходимости может привести к инсульту.

Медик отметил, что доктора выписывают пациентам антикоагулянты только в тех случаях, когда существует угроза тромбоза.

— Вы должны помнить — любые антикоагулянты могут убить, — предупредил Мясников.

Он добавил, что эти лекарства могут быть опасны даже тогда, когда их применяют медики, и призвал пациентов уточнять, по какой причине им назначили кроверазжижающие лекарства.

Доктор также поделился историей о 40-летнем пациенте.

— Он достал себе уколы. Где-то купил и стал себе колоть, потому что он заразился ковидом. Ну, и все. Он через неделю поступил с кровоизлиянием в мозг и был таков, — сообщил врач.

В то же время Мясников уточнил, что эти препараты могут помогать пациентам, если их правильно применять.

Александр Мясников рассказал, как избежать разрушающего мозг страшного заболевания. Далеко не один коронавирус сейчас несет серьезную угрозу. Ежегодно миллионы человеческих жизней уносят пневмококк, менингококк и гемофильная палочка.