Япония введет санкции против Лукашенко из-за ситуации на Украине

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Япония намерена ввести пакет санкций против Белоруссии. В список войдут как организации, так и отдельные лица, включая белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в среду, 2 марта, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.

Он назвал Белоруссию «причастной» к ситуации на Украине и заявил о введении ряда санкций, среди которых экспортные ограничения.

— Это должно быть осуществлено в течение этой недели, — передает его слова «Интерфакс».

До этого секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина допускает возможность превентивного удара по Белоруссии, где находятся войска России.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.