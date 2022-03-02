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«Сердца и души иранского народа»: Байден ошибся во время обращения к украинцам

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Сердца и души иранского народа»: Байден ошибся во время обращения к украинцам
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». В нем он обратился к жителям Украины и по ошибке назвал их «иранцами».

— (Президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин может окружить Киев танками, но он никогда на завоюет сердца и души иранского народа, — передает его слова ТАСС.

Байден не впервые допускает оговорки, которые становятся достоянием общественности и всячески критикуются его главным соперником за кресло президента Дональдом Трампом. К примеру, 6 августа Джо Байден сообщил, что 350 миллионов жителей Штатов прошли вакцинацию от коронавируса. При этом население страны составляет 332 миллиона человек. Или во время праймериз американский президент случайно перепутал жену с сестрой. В своей речи он представил свою сестру Валери, а рукой показал на супругу Джилл. Также президент Байден обратился к мэру Чикаго Лори Лайтфут, как к мужчине. Курьезный ролик с оговоркой политика опубликовали в интернете.

По мнению депутата Госдумы РФ, врача Геннадия Онищенко, оговорки и путаницы, которые выдает 78-летний президент США, говорят о склерозированных сосудах головного мозга.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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