Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД по техническим причинам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Некоторые поезда задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-центре магистрали.

Так, на участке Одинцово — Кунцево движение составов производится по трем путям.

Задержка касается поездов № 717 Москва — Минск, № 56 Гомель — Москва и № 4 Брест — Москва.

В настоящее время специалисты пытаются устранить неполадки и сделать так, чтобы поезда ходили в штатном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

На нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги в марте начнут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, участок между Дмитровом и Каналстроем закроют 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 марта с 11:30 до 14:30. Также будет закрыто несколько путей на станции «Дмитров».