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Народный календарь. Почему овсяное печенье особенно полезно 3 марта

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему овсяное печенье особенно полезно 3 марта
Фото: Unsplash

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва, Папы Римского. В народном календаре дата получила названия Ярилина дня, Ярилы с птицей овсянкой, Овсянки, потому что в этот день наши предки почитали птицу овсянку — вестницу скорого тепла.

С давних времен существовало поверье о том, что овсяное печенье зазывает весну скорее прийти и сменить зиму. Поэтому хозяйки 3 марта пекли это лакомство и раскладывали его во дворе своего дома. Этим они приманивали птиц и приближали такое желанное потепление.

3 марта народ прославлял прекрасную птицу овсянку. Считалось, что бог солнца Ярило наградил эту птицу уникальным даром. Она могла своими песнями приближать приход весны. Поэтому люди внимательно прислушивались к ее пению: оно символизировало скорейшее потепление.

Приметы погоды

Редкие звезды — к пурге и вьюге.

Бледная луна — к сильному снегопаду, ясная — к стуже.

Белые облака — к ветру, сизые — к теплу.

Услышать гром — к плодородию.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему овсяное печенье особенно полезно 3 марта

Именины отмечают: Виктор, Василий, Дорофей, Кузьма, Лев, Феодул, Флавиан.

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