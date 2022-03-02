Народный календарь. Почему овсяное печенье особенно полезно 3 марта
Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва, Папы Римского. В народном календаре дата получила названия Ярилина дня, Ярилы с птицей овсянкой, Овсянки, потому что в этот день наши предки почитали птицу овсянку — вестницу скорого тепла.
С давних времен существовало поверье о том, что овсяное печенье зазывает весну скорее прийти и сменить зиму. Поэтому хозяйки 3 марта пекли это лакомство и раскладывали его во дворе своего дома. Этим они приманивали птиц и приближали такое желанное потепление.
3 марта народ прославлял прекрасную птицу овсянку. Считалось, что бог солнца Ярило наградил эту птицу уникальным даром. Она могла своими песнями приближать приход весны. Поэтому люди внимательно прислушивались к ее пению: оно символизировало скорейшее потепление.
Приметы погоды
Редкие звезды — к пурге и вьюге.
Бледная луна — к сильному снегопаду, ясная — к стуже.
Белые облака — к ветру, сизые — к теплу.
Услышать гром — к плодородию.
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Именины отмечают: Виктор, Василий, Дорофей, Кузьма, Лев, Феодул, Флавиан.