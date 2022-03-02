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Андрей Бочкарев: Началось строительство моста через реку Битца в составе Московского скоростного диаметра

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Началось строительство моста через реку Битца в составе Московского скоростного диаметра
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты приступили к работам по сооружению свайных оснований опор моста через реку Битца на десятом участке Юго-Восточной хорды. Работы ведутся в рамках строительства Московского скоростного диаметра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, мост будет проходить от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

В общей сложности мостовая конструкция обеспечит движение по восьми полосам основного хода ЮВХ, а также новые выезды на МКАД и Симферопольское шоссе.

Заммэра добавил, что в рамках работ также планируется построить эстакады, тоннели и четыре надземных и подземных пешеходных перехода.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что общая протяженность моста составит 109 метров.

Он подытожил, что к настоящему моменту специалисты погрузили всех запланированные сваи второй опоры, которых насчитывается 49 единиц. Кроме того, рабочие устраивают технологические площадки для создания свайных оставшихся опор.

Ранее стало известно, что специалисты завершили возведение моста через реку Сосенку на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты на 80 процентов завершили строительство переходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными через реку Яузу в столице.

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