Песков: Инфраструктура газопровода «Северный поток — 2» остается на месте

Фото: Администрация президента РФ

Инфраструктура трубопровода «Северный поток — 2» в настоящее время остается на месте. Об этом в среду, 2 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Что касается «смерти» этого проекта, то инфраструктура готова — технически, технологически, логистически и так далее, — добавил представитель Кремля.

Он отметил, что проект было бы логично запустить в самые короткие сроки, так как это имело бы экономическую выгоду.

Песков подытожил, что запуску объекта мешает «истерическая реальность», которая скоро изменится, передает РИА Новости.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

23 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства. По его словам, подобный шаг — ответ на действия России в отношении Украины.

Позже стало известно, что оператор проекта «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, подаст заявление о банкротстве. Об этом заявила представитель швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут во вторник, 1 марта.