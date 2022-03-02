Европейская легкоатлетическая ассоциация запретила россиянам выступать на своих турнирах

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Представители Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) сообщили, что введут запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях организации. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

Уточняется, что запрет также распространяется на официальных лиц и персонал.

— European Athletics сегодня подтвердила решение о введении санкций против федераций-членов России и Беларуссии. Единогласное решение было принято после обсуждения членами Европейского легкоатлетического совета вчера поздно вечером и соответствует позиции World Athletics, — говорится в сообщении на сайте организации.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

К аналогичным санкциям присоединилась и Международная федерация тенниса (ИТФ). Она отменила все турниры в России под своей эгидой из-за операции на Украине.