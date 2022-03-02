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Психолог Лабковский назвал эффективный способ избавиться от тревоги

Анна Михалюк

Общество
Психолог Лабковский назвал эффективный способ избавиться от тревоги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Психолог Михаил Лабковский рассказал о том, как избавиться от тревоги и стресса.

Он объяснил, что нужно отследить, какой именно фактор оказывает на вашу психику наибольшее влияние.

— Многие люди сейчас впадают в панику и испытывают чувство тревоги и страха. Если от чтения новостей вам становится плохо, вы себя накручиваете, имеет смысл их не читать. Если вы не знаете, что делать в такой ситуации, попытайтесь себя чем-то занять, иначе это время будет занято страхом. Можете найти людей, которым еще хуже, и постарайтесь им помочь. Вас будет отпускать, когда вы будете делать что-то значимое, — сказал психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Если в семье есть маленькие дети, то стоит с ними поговорить и в удобной для них форме объяснить, что сейчас происходит.

— Дети чувствуют напряжение и начинают накручивать себя, переживая, что это из-за них взрослые тревожатся. Придумайте героев сказок, объясните, что есть проблема, но родители рядом, и бояться ничего не стоит. Подросткам можно объяснить, что жизнь может измениться, но они в безопасности. Это самое большое, из-за чего тревожатся дети — из-за чувства безопасности, — объяснил психолог.

Москвичам рассказали, куда обращаться за бесплатной психологической помощью.

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