Мишустин анонсировал льготы для представителей IT-индустрии

Фото: Правительство РФ

Сотрудники российских IT-компаний могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии. Об этом в среду, 2 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, отсрочка будет действовать до 27 лет и на протяжении всей работы специалиста в компании.

— На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей трех процентов, — отметил Мишустин.

Он также сообщил, что меры поддержки необходимы не только представителям IT-сферы, но и всему российскому народу в этот непростой период.

— Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период, — передает его слова РИА Новости.

Для поддержки бизнеса правительство вводит мораторий на проверки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) с 10 марта и до конца года. Исключения будут составлять случаи, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Также будет продолжена система льготного кредитования бизнеса.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.