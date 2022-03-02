СМИ: В офисе Зеленского подтвердили, что второй раунд переговоров с РФ пройдет 2 марта

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что второй раунд переговоров с российской стороной состоится в Белоруссии в среду, 2 марта.

По его словам, составы делегаций останутся без изменений.

— Делегации будут в том же составе, — цитирует Арестовича «Московский комсомолец».

До этого в СМИ сообщили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной не отменили, но точных сроков его проведения пока нет. Он может состояться вечером в среду, 2 марта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной. Помимо этого, Зеленский потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если Киеву закроют возможность для вступления в альянс.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.